В Кремле прокомментировали адресованное украинцам поздравление Путина

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Комментируя опубликованное на сайте Кремля послание, он отметил, что слова президента относятся ко всем, для кого 9 Мая является «священным, сакральным праздником».

«Такое поздравительное обращение не имеет конкретного почтового адресата или почтового адреса», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент России в преддверии 77-й годовщины Победы направил поздравления лидерам ДНР и ЛНР, а также стран постсоветского пространства и Средней Азии. В своем обращении Путин призвал постсоветские страны «не допустить возрождения нацизма» и сохранять «традиции братской дружбы».