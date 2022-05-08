Володин раскрыл количество введенных санкций против России

Вячеслав Володин заявил, что с 2014 года против России ввели 10 128 санкций, об этом он написал в Telegram.

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Он подчеркнул, что это больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования.

По словам парламентария, эти вызовы сделают Россию сильнее.

Володин также заявил, что президент США Джо Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.