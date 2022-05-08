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27 минут назад

Володин рассказал, сколько санкций введено против России с 2014 года

Газета.Ru

Вячеслав Володин заявил, что с 2014 года против России ввели 10 128 санкций, об этом он написал в Telegram.

Володин раскрыл количество введенных санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что это больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования.

По словам парламентария, эти вызовы сделают Россию сильнее.

Володин также заявил, что президент США Джо Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбы о помощи глав ДНР и ЛНР. Украины разорвала с РФ дипломатические отношения. ряд стран ввели против РФ санкции.

Политика,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Владимир Путин,
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