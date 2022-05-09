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1 час назад

Володин оценил намерения G7 «не допустить победы России на Украине»

Lenta.ruиещё 17

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил намерения стран Группы семи G7 «не допустить победы России на Украине». Подобное заявление можно расценивать как признание успехов российской спецоперации, заявил политик в своем Telegram-канале.

Володин оценил намерения G7 «не допустить победы России на Украине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении "не допустить победы" России на Украине», — подчеркнул политик.

Володин указал, что страны «Большой семерки» выступают против демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также признания права народов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на самоопределение.

Спикер Госдумы добавил, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток. Именно поэтому предложенные президентом Владимиром Путиным инициативы в области безопасности не были приняты, резюмировал политик.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» по итогам виртуального саммита заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Государства выразили готовность «продолжать борьбу» ради народа Украины, Европы и мирового сообщества.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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