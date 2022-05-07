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1 час назад

Власти ЛНР временно переименуют Луганск

Илья Родин

Власти Луганской народной республики (ЛНР) на один день изменят название своей столицы на Ворошиловград. Смена названия будет произведена 9 мая в честь Дня Победы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что решение о временном переименовании города принял глава республики Леонид Пасечник. Указ был опубликован в 2020 году.

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«Постановляю установить в качестве символа города Луганска наименование "город Ворошиловград", используемое наряду с наименованием "город Луганск" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Луганской Народной Республики и города Луганска, связанным с Великой Отечественной войной», - говорится в документе.

Кроме того, наименование Ворошиловград используется в ЛНР в такие дни, как 22 июня - в День памяти и скорби, 14 февраля - День освобождения Луганска от фашистских захватчиков.

Политика,Видео,Леонид Пасечник,НАТО,
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