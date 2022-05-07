Володин обвинил США в координации операций Украины против РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что президент США Джо Байден требованиями пресечь утечки информации об обмене разведданными с Киевом фактически подтвердил, что «Вашингтон рассекретили» и что американские военные «участвуют в боевых действиях против» России. Об этом пишет РБК.

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«После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны», - подчеркнул Вячеслав Володин.

По его мнению, «речь идёт не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки».