Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) изменят название столицы на Ворошиловград в честь Дня Победы на один день 9 мая.

Название города будет изменено в соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника, опубликованным в 2020 году. "Постановляю установить в качестве символа города Луганска наименование "город Ворошиловград", используемое наряду с наименованием "город Луганск" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Луганской Народной Республики и города Луганска, связанным с Великой Отечественной войной", - сказано в документе.