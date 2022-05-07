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25 минут назад

Власти ЛНР 9 мая переименуют Луганск в Ворошиловград на один день

ТАССиещё 3

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) изменят название столицы на Ворошиловград в честь Дня Победы на один день 9 мая.

Название города будет изменено в соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника, опубликованным в 2020 году. "Постановляю установить в качестве символа города Луганска наименование "город Ворошиловград", используемое наряду с наименованием "город Луганск" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Луганской Народной Республики и города Луганска, связанным с Великой Отечественной войной", - сказано в документе.

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В соответствии с указом, наименование Ворошиловград используется в республике в памятные даты, такие как 9 мая - День Победы, 22 июня - День памяти и скорби, 14 февраля - День освобождения Луганска от фашистских захватчиков.

Политика,Видео,Леонид Пасечник,НАТО,
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