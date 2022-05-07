Володин предупредил «пляшущий под дудку Вашингтона» иностранный бизнес

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим российский рынок зарубежным фирмам будет сложно вернуться обратно. По его мнению, их место в ближайшее время займут российские и азиатские компании. Об этом пишет ТАСС.
«Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании», - отметил Вячеслав Володин.
Политик добавил, что компаниям необходимо как можно быстрее принять решение о том, планируют ли они продолжать деятельность в России.
«В этом вопросе самое важное - определенность. Готовы работать дальше - мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику», - подчеркнул политик.
Ранее сообщалось, что производитель мармеладных мишек Haribo приостановит поставки своей продукции в Россию.