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24 минуты назад

Володин: ушедшим из РФ компаниям будет непросто вернуться

Илья Родин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим российский рынок зарубежным фирмам будет сложно вернуться обратно. По его мнению, их место в ближайшее время займут российские и азиатские компании. Об этом пишет ТАСС.

Володин предупредил «пляшущий под дудку Вашингтона» иностранный бизнес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании», - отметил Вячеслав Володин.

Политик добавил, что компаниям необходимо как можно быстрее принять решение о том, планируют ли они продолжать деятельность в России.

«В этом вопросе самое важное - определенность. Готовы работать дальше - мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику», - подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что производитель мармеладных мишек Haribo приостановит поставки своей продукции в Россию.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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