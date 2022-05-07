В Госдуме призвали присоединить Херсонскую область к России

В Херсонской области должен пройти референдум о независимости или присоединению к России, чтобы жители смогли решить дальнейшую судьбу региона. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам от фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа.

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«Мое мнение, что [в Херсоне] нужно проводить референдум. В каждом государстве так должно быть. Референдум определяет, куда хотят люди: хотят они создать свою Херсонскую республику или хотят объединиться с Крымом или Донецком», — заявил Алексей Чепа в интервью Daily Storm.

Он подчеркнул, что принимать решение о дальнейшей судьбе региона должны именно его жители, а не Госдума РФ или администрация области.

«В составе какой территории жить, должны определять только граждане Херсонской области», — добавил парламентарий.

Также депутат отметил, что голосование, подобное тому, что проводилось в 2014 году в Крыму, будет самым справедливым решением.

«Мне кажется, все другие назначения будут по-другому восприниматься и людьми, и общественностью», — заключил Чепа.