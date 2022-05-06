Британский посол вызван в МИД РФ

"6 мая в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в том числе ВГТРК, - указали в министерстве. - Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании".