Британский посол вызван в МИД РФ

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в пятницу в российское дипведомство, где ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций. Продолжение подобного деструктивного курса неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних отношений, говорится в распространенном МИД РФ сообщении.
"6 мая в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в том числе ВГТРК, - указали в министерстве. - Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании".
Москва продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном, и принимать ответные меры, говорится в сообщении МИД.
"Указали, что российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном, и принимать ответные меры", - отметили в министерстве.
Очередные санкционные ограничения Великобритании против РФ свидетельствует о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Москвой, говорится в сообщении ведомства.
"Стремление властей Великобритании под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик и сопровождающие такие решения заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией", - указали в министерстве.