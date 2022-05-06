Россия представила в ООН свидетельства преступлений украинских военных

Российские дипломаты представили в пятницу на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" свидетельства преступлений украинских военных и националистических формирований, которые, в частности, препятствовали эвакуации гражданского населения. По словам постпреда России при всемирной организации Василия Небензи, власти Украины и их западные спонсоры не хотят, чтобы был пролит свет на реальность.

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Небензя обратил внимание коллег на размещение ВСУ тяжелой техники в жилых районах и использование мирных жителей в качестве живого щита, что является нарушением международного гуманитарного права.

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"У нас есть основания полагать, что все эти принципы систематически нарушаются украинской армией и военизированными формированиями, - сказал дипломат. - Многие очевидцы свидетельствуют о том, что украинская армия использует гражданских лиц в качестве заложников, живого щита".

На заседании была представлена схема того, как украинские военные размещают свои позиции в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры. На первых этажах размещены танки, в середине содержатся мирные жители, а на верхних уровнях и на крыше работают снайперы, военные с ПЗРК и тяжелыми вооружениями.

Дипломаты продемонстрировали видеокадры с интервью мирных жителей, рассказывающих о том, как им удалось покинуть зоны боевых действий. По их словам, украинские военные обстреливали машины пытавшихся эвакуироваться по гуманитарным коридорам людей. Одна из жительниц на видео категорически опровергла причастность российских военных к взрыву в театре Мариуполя.

Свидетельства журналистов

О преступлениях украинских военных и членов радикальных группировок на заседании рассказали журналисты, работавшие в последние недели на территории ДНР и ЛНР и территориях, находящихся под контролем российских вооруженных сил. Итальянский журналист и режиссер-документалист Джорджио Бьянчи указал, что дезинформация и пропаганда ведут к затягиванию конфликта.

"Я европеец. Я не хочу, чтобы фейковые истории распространялись в Европе", - сказал он.

В качестве примера таких историй он привел утверждения об ударе российских вооруженных сил по театру в Мариуполе.

Болгарская журналистка Ася Зуан из агентства News Front заявила, что смогла сама убедиться, что жители ДНР и ЛНР не хотят перерастания кризиса на Украине в войну. Она также призвала власти своей страны прекратить действия, которые ведут к эскалации конфликта. Руководитель бюро ливанского телеканала Al Mayadeen в Москве Салям Адиль указал, что существует большая разница между восприятием происходящего из безопасных мест за сотни километров от места конфликта и тем, что видишь "на земле". По его словам, ситуация и так очень драматичная, чтобы распространять не соответствующие действительности новости.

Журналисты продемонстрировали свои репортажи, в которых беседуют с жителями ДНР и ЛНР, в том числе Мариуполя. Их собеседники заявляли о том, что украинские военнослужащие и члены батальона "Азов" обстреливали жилые кварталы, ставили под угрозу жизни мирных жителей и размещали технику в гражданской застройке.