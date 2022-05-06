Россия представила в ООН свидетельства преступлений украинских военных

Российские дипломаты представили в пятницу на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" свидетельства преступлений украинских военных и националистических формирований, которые, в частности, препятствовали эвакуации гражданского населения. По словам постпреда России при всемирной организации Василия Небензи, власти Украины и их западные спонсоры не хотят, чтобы был пролит свет на реальность.
Небензя обратил внимание коллег на размещение ВСУ тяжелой техники в жилых районах и использование мирных жителей в качестве живого щита, что является нарушением международного гуманитарного права.
"У нас есть основания полагать, что все эти принципы систематически нарушаются украинской армией и военизированными формированиями, - сказал дипломат. - Многие очевидцы свидетельствуют о том, что украинская армия использует гражданских лиц в качестве заложников, живого щита".
На заседании была представлена схема того, как украинские военные размещают свои позиции в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры. На первых этажах размещены танки, в середине содержатся мирные жители, а на верхних уровнях и на крыше работают снайперы, военные с ПЗРК и тяжелыми вооружениями.
Дипломаты продемонстрировали видеокадры с интервью мирных жителей, рассказывающих о том, как им удалось покинуть зоны боевых действий. По их словам, украинские военные обстреливали машины пытавшихся эвакуироваться по гуманитарным коридорам людей. Одна из жительниц на видео категорически опровергла причастность российских военных к взрыву в театре Мариуполя.
О преступлениях украинских военных и членов радикальных группировок на заседании рассказали журналисты, работавшие в последние недели на территории ДНР и ЛНР и территориях, находящихся под контролем российских вооруженных сил. Итальянский журналист и режиссер-документалист Джорджио Бьянчи указал, что дезинформация и пропаганда ведут к затягиванию конфликта.
"Я европеец. Я не хочу, чтобы фейковые истории распространялись в Европе", - сказал он.
В качестве примера таких историй он привел утверждения об ударе российских вооруженных сил по театру в Мариуполе.
Болгарская журналистка Ася Зуан из агентства News Front заявила, что смогла сама убедиться, что жители ДНР и ЛНР не хотят перерастания кризиса на Украине в войну. Она также призвала власти своей страны прекратить действия, которые ведут к эскалации конфликта. Руководитель бюро ливанского телеканала Al Mayadeen в Москве Салям Адиль указал, что существует большая разница между восприятием происходящего из безопасных мест за сотни километров от места конфликта и тем, что видишь "на земле". По его словам, ситуация и так очень драматичная, чтобы распространять не соответствующие действительности новости.
Журналисты продемонстрировали свои репортажи, в которых беседуют с жителями ДНР и ЛНР, в том числе Мариуполя. Их собеседники заявляли о том, что украинские военнослужащие и члены батальона "Азов" обстреливали жилые кварталы, ставили под угрозу жизни мирных жителей и размещали технику в гражданской застройке.
"Сегодня мы не говорим, а предоставляем слово людям, которые лично пережили то, что происходило на передовой, как они выжили, кто были те, кто совершал зверства. Это не наши слова. Если вы не хотите слышать этого, это другой вопрос. Если вы предпочитаете оставаться в комфортном молчании, это ваш выбор, но цель сегодняшнего мероприятия - дать слово тем, кто может дать показания, а не распространять пропаганду", - обратился Небензя к участникам встречи из числа представителей западных стран, когда те, в свою очередь, стали утверждать, что Россия на проходящей встрече распространяет дезинформацию.