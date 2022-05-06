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53 минуты назад

ДНР и ЛНР назначили послов в России

Мария Иванова

ДНР 6 мая назначила своим послом в России Ольгу Макееву. Об этом сообщается в указе, подписанном главой ДНР Денисом Пушилиным.

ДНР и ЛНР назначили послов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил послом в РФ Родиона Мирошника. Указ Пасечника опубликован на сайте Луганского информационного центра.

Макеева ранее занимала должность главы комитета Народного совета ДНР по конституционному законодательству, была вице-спикером и спикером Народного совета.

Мирошник был пресс-секретарем Виктора Януковича в 2006-2007 годах, когда тот занимал пост премьер-министра Украины.

С 2015-го по 2022-й Мирошник входил в Контактную группу по мирному урегулированию в Донбассе и был советником Пасечника по внешним связям.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. С 22 февраля Россия установила с ними дипломатические отношения.

26 апреля СМИ сообщили, что посольства ДНР и ЛНР в Москве откроются в течение «месяца или двух».

Политика,Родион Мирошник,Леонид Пасечник,Ольга Макеева,Виктор Янукович,Владимир Путин,
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