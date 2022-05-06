Медведев: Польша «прощупывает почву» для аннексии Украины

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша начала «прощупывать почву» для «фактической аннексии» Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так Медведев прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».
«Поляки провозгласили раздел Украины <…> Повод для этого высказывания он (Дуда) выбрал более чем подходящий — День национальной Конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране», - написал он.
Медведев назвал западные регионы Украины «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши». По его мнению, намерения Польши маскируются «завесой красивых слов о вечном братстве».
«На что только не поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза», - указал Медведев.
Медведев назвал слова Дуды «официальным признанием территориальных претензий» к Украине.
«Маски сброшены. <…> Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно», - подчеркнул он.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил со ссылкой на разведданные, что США и Польша разрабатывают план, цель которого - контроль Польши над «историческими владениями» на Западной Украине под видом введения миротворческих сил.