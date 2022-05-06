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1 час назад

Медведев: Польша «прощупывает почву» для аннексии Украины

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша начала «прощупывать почву» для «фактической аннексии» Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев: Польша «прощупывает почву» для аннексии Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Медведев прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».

«Поляки провозгласили раздел Украины <…> Повод для этого высказывания он (Дуда) выбрал более чем подходящий — День национальной Конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране», - написал он.

Медведев назвал западные регионы Украины «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши». По его мнению, намерения Польши маскируются «завесой красивых слов о вечном братстве».

«На что только не поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза», - указал Медведев.

Медведев назвал слова Дуды «официальным признанием территориальных претензий» к Украине.

«Маски сброшены. <…> Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно», - подчеркнул он.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил со ссылкой на разведданные, что США и Польша разрабатывают план, цель которого - контроль Польши над «историческими владениями» на Западной Украине под видом введения миротворческих сил.

Политика,Сергей Нарышкин,Анджей Дуда,Дмитрий Медведев,СВР России,Совет безопасности РФ,ЕС,
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