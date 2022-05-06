Песков охарактеризовал отношения России и Израиля

Россия продолжает вести доверительный и дружественный диалог с Израилем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Мы продолжаем наш доверительный, дружественный диалог с израильскими друзьями. Президент [России Владимир Путин] на связи с господином [премьер-министром Израиля Нафтали] Беннетом, они условились о продолжении контактов», – приводит его слова ТАСС.

При этом Песков не стал комментировать информацию о том, что Путин якобы принес извинения в разговоре с Беннетом за слова главы российского дипведомства Сергея Лаврова о еврейском происхождении Адольфа Гитлера, о чем ранее сообщили в канцелярии израильского премьера.

«Разговор был, действительно, очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения», – отметил в ответ Песков.

В релизе пресс-службы Кремля по итогам разговора лидеров России и Израиля ничего не сказано о якобы имевших место извинениях с российской стороны. В сообщении говорится, что Путин тепло поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником – Днем независимости. Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение Дня Победы 9 мая для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста.