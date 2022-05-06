По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская спецоперация на Украине идет по плану. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что российская военная операция на Украине «затянулась». При этом он отметил, что недостаточно ознакомлен с ее ходом, чтобы говорить, что все идет «по плану».

Сегодня официальный представитель Кремля прокомментировал эти слова белорусского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Операция идет по плану», - заметил Песков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».