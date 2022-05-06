Посол РФ во Франции отмечает снижение антироссийских выступлений в стране

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил о снижении в стране числа антироссийских выступлений.
"Это уже длится достаточно определенный период времени - это связанно с теми сложностями, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни: кому-то закрывают счета, кому-то не открывают счета, студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами, были акты вандализма против практически всех загранучреждений во Франции. Но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться, я надеюсь, что скоро ситуация все-таки должна прийти в цивилизованное русло", - сказал Мешков после возложения цветов к памятнику русским героям французского движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже.
Вместе с тем он отметил, что "ростки объективности" о ситуации на Украине начинают пробиваться во французских СМИ.
"В большей степени это относится к блогерам, которые начинают приоткрывать правду для французского зрителя", - добавил Мешков.
При этом он констатировал, что "до получения объективной информации о происходящем на Украине еще очень далеко".
В конце февраля - начале марта в отношении ряда российских учреждений во Франции были совершены акты вандализма. В частности, неизвестные нападали на здания посольства, Российского духовно-культурного православного центра на набережной Бранли и представительство Россотрудничества в Париже.