Посол РФ во Франции отмечает снижение антироссийских выступлений в стране

"Это уже длится достаточно определенный период времени - это связанно с теми сложностями, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни: кому-то закрывают счета, кому-то не открывают счета, студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами, были акты вандализма против практически всех загранучреждений во Франции. Но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться, я надеюсь, что скоро ситуация все-таки должна прийти в цивилизованное русло", - сказал Мешков после возложения цветов к памятнику русским героям французского движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже.