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47 минут назад

В Кремле ответили на вопрос об извинениях Лаврова перед Израилем

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Израиль продолжают доверительный диалог. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос об извинениях Лаврова перед Израилем
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, так Песков ответил на вопрос о том, стоит ли главе МИД РФ Сергею Лаврову принести извинения Израилю из-за слов о Гитлере и антисемитах.

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров рассуждал о том, можно ли обвинять в нацизме Украину, президент которой Владимир Зеленский - еврей.

«Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», - сказал министр.

Израильский коллега Лаврова Яир Лапид назвал его заявление «возмутительным и являющимся грубой исторической ошибкой».

Позже появилась информация, что Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом принес извинения за слова Лаврова.

Песков не стал комментировать эту информацию, отмечает ТАСС.

«Разговор был, действительно, очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения», - заявил он.

Политика,Яир Лапид,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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