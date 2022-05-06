В Кремле ответили на вопрос об извинениях Лаврова перед Израилем

«Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», - сказал министр.