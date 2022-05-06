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49 минут назад

В Кремле рассказали о планах Путина на 9 мая

Москва24иещё 4

Владимир Путин 9 мая выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стало известно о планах Путина на 9 мая
Фото: ТАССТАСС

"Как я уже сказал, девятого числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", – приводит РИА Новости его слова.

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

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В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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