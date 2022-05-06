Стало известно о планах Путина на 9 мая

Владимир Путин 9 мая выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Как я уже сказал, девятого числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", – приводит РИА Новости его слова.

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.