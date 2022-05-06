В МИД РФ заявили о стагнации в переговорах с Украиной

Мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации, заявил в пятницу на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

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"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", - сказал он.

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Зайцев подчеркнул, что страны НАТО, выступая за скорейшее прекращение боевых действий, делают все, чтобы этого не допустить. "Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Только Вашингтон направил военной продукции на $3,8 млрд, - отметил он. - Активно участвуют в поставках вооружений Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. Это ведет к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения".

По словам Зайцева, заявления украинских политиков о нежелании вести переговоры с Москвой лишь подтверждают важность реализации задач по демилитаризации и денацификации Украины.

Расследование военных преступлений

Зайцев сообщил, что работа по поиску доказательств и установлению виновных в преступлениях против российских военнослужащих и мирного населения Донбасса продолжается. Дипломат обратил внимание, что в настоящее время украинские националисты и иностранные наемники "ведут войну с мирным населением Украины и республиками Донбасса".

"Ежедневно ведутся неизбирательные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики - прим. ТАСС), военная техника размещается в жилых кварталах, огневые точки оборудуются в больницах, школах, детских садах, - акцентировал внимание представитель МИД. - Все это военные преступления, приводящие к жертвам среди ни в чем не повинных граждан".

По словам Зайцева, киевские власти продолжают блокировать эвакуацию граждан в Россию, боевики территориальной обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят в Харькове и других городах "рейды по выявлению местных жителей с пророссийскими взглядами и осуждающих российскую власть", их задерживают и увозят в неизвестном направлении.

"Следственный комитет России уже возбудил 776 дел по фактам преступлений, совершенных украинскими силовиками против мирного населения Донбасса и российских военнослужащих. Работа по поиску доказательств и установлению виновных продолжается", - подчеркнул дипломат.

Ситуация на освобожденных территориях

По словам заместителя директора Департамента, мирная жизнь возвращается на освобожденные от националистов территории ДНР, ЛНР и Украины.

"Тем временем на освобожденных от националистов территориях налаживается мирная жизнь. Российские военные разминируют города и сельхозугодья от тысяч мин, взрывоопасных предметов, установленных ВСУ. Восстанавливаются памятники героям Великой Отечественной войны. В Мариуполе открываются магазины и общественные заведения, начинает работать общественный транспорт. Жителям ЛНР, ДНР и ряда областей Украины поставлено более 17 тысяч тонн гуманитарной помощи", - сказал он.

Дипломат отметил, что ежедневно открываются гуманитарные коридоры для выхода из опасных районов. Зайцев напомнил, что с 5 по 7 мая с 8 утра до 18 вечера такой коридор работает для эвакуации гражданских лиц, которые находятся в подземных сооружениях на территории комбината "Азовсталь". "На этот период российские воинские подразделения прекратили боевые действия и обеспечивают безопасный выход граждан и их дальнейшее следование в любом выбранном ими направлении", - добавил он.

Также замдиректора Департамента отметил, что Россия не собирается уклоняться от обсуждения причин продовольственного кризиса в мире. По его словам, Москва будет добросовестно выполнять свои обязательства по контрактам в продовольственной сфере.