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1 час назад

Медведев оценил отказ премьера Венгрии вводить санкции словами о «стаде»

Lenta.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный шаг, отказавшись от санкций в отношении российских религиозных лидеров. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев оценил отказ премьера Венгрии вводить санкции против РФ
Фото: ТАССТАСС

Медведев сравнил антироссийские санкции с поведением бредущего «на убой» «стерилизованного стада» под предводительством «американского пастуха» и назвал отказавшихся в них участвовать политиков разумными.

«Наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом. Посмотрим, что предпримет этот пастух», — написал в блоге Медведев.

Ранее сообщалось, что Будапешт отказался поддерживать предложения Европейского союза (ЕС) о санкциях против религиозных лидеров России на фоне спецоперации страны на Украине.

Также Орбан заявил, что если Брюссель будет настаивать на эмбарго на российскую нефть, он потерпит исторический провал в евроинтеграции.

Политика,Виктор Орбан,Дмитрий Медведев,ЕС,
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