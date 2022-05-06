Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать эмбарго на российские энергоносители "мужественным для безгласной Европы шагом".

"Внесенный в "Миротворец" премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители и безумные санкции против религиозных деятелей (читай: патриарха Московского и всея Руси и других православных иерархов)", - написал Медведев в пятницу в своем Telegram-канале.

В этой связи зампред Совбеза предположил, что "наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух".

"Посмотрим, что предпримет этот пастух. И, конечно, как поведет себя та часть стада, которая готова к самопожертвованию ради сытой жизни пастуха", - добавил Медведев.

Венгрия выступит против включения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он рассказал, что получил письмо от венгерской православной общины с просьбой препятствовать принятию таких санкций. По словам Орбана, вопрос свободы вероисповедания является "священным и неприкосновенным" в Венгрии.

"Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список", – пообещал он.

Ранее Евросоюз предложил ввести санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ограничительная мера вносится в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию на Украине.

Недавно в ходе интервью изданию Corriere della Sera Папа Римский Франциск заявил, что во время разговора с патриархом Кириллом тот якобы зачитал ему оправдания действий России на Украине, после чего понтифик указал на недопустимость языка войны, напомнив, что они не являются государственными служащими. В то же время, беседуя с итальянским изданием, Франциск допустил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Позже в РПЦ сообщили, что в интервью итальянскому изданию Папа Римский некорректно изложил содержание разговора с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Там пояснили, что в ходе разговора с понтификом предстоятель Русской церкви перечислил факты, которые редко упоминают западные СМИ. В частности, он отметил, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с событий на Майдане, в связи с этим он также напомнил о трагедии в Одесском доме профсоюзов, когда в результате действий нацистов погибло множество русскоговорящих граждан.

Другой факт, на который обратил тогда внимание Кирилл, – обещание НАТО не продвигаться на Восток. Оно было нарушено, в результате чего время подлета ракет Альянса до территорий РФ сократилось до нескольких минут. В случае принятия в НАТО Украины ситуация могла бы стать еще хуже, Россия этого допустить не могла, передали слова патриарха в ОВЦС.

Отмечается, что в завершение своей речи глава РПЦ напомнил, что его паства находится по обе стороны баррикад, что причиняет ему большую боль. Он призвал абстрагироваться от геополитики и подумать о том, как обе церкви могут поспособствовать достижению мира на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что для Венгрии предложение ЕС об эмбарго на энергоресурсы из РФ сравнимо с атомной бомбой, пишет портал index.hu. Он подчеркнул, что руководство Евросоюза не берёт в расчёт факт, что государства, входящие в ЕС, находятся в разных условиях.

Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе, — отметил Орбан.

Премьер Венгрии также отметил, что страна сможет отказаться от российской нефти после того, как она пройдёт переориентировку на другие поставки, но для этого потребуется более пяти лет.

Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и перестроить заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку, — подчеркнул Орбан.

Глава кабмина отметил, что Венгрия заинтересована в конструктивном диалоге. По его словам, если бы страна не вернула предложение на доработку, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии) «закончилось бы с понедельника».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Об этом он сообщил в письме председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, пишет Financial Times.

Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах, — говорится в письме.

Орбан отметил, что предлагаемые Еврокомиссией санкции требуют серьёзной модернизации инфраструктуры поставок в случае альтернативы и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии.

Эти усилия [по реализации санкций] требуют времени и инвестиций, которые являются излишними и, следовательно, не могут быть профинансированы на рыночной основе, — аргументирует глава правительства Венгрии.

Венгерский премьер предупредил, что Еврокомиссия будет нести ответственность за «исторический провал» европейской интеграции, если она будет продолжать настаивать на своём предложении о введении эмбарго против российской нефти.

Ранее сообщалось, что российская экономика сможет выдержать возможное эмбарго Евросоюза на импорт нефти, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. По их мнению «уровень турбулентности» в бюджете РФ будет зависеть от того, насколько быстро производители перестроят логистику на азиатские страны.

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отказавшегося поддержать введение Евросоюзом санкций против патриарха Кирилла, характеризуют его как разумного политика, мыслящего стратегически. Такое мнение высказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что Евросоюз предлагает в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан в пятницу со своей стороны заявил о том, что Венгрия не допустит "включения церковных лидеров в санкционный список".

"Есть же разумные политики, способные мыслить здраво и стратегически", - прокомментировал эту позицию Легойда в своем Telegram-канале.

В Брюсселе «началась паника», когда министры Евросоюза обсудили потенциальное эмбарго на импорт российской нефти, пишет The Spectator.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не может поддержать план санкций Евросоюза в отношении России в его «нынешней форме».

«Никого не должна удивлять жесткая позиция Венгрии в отношении отключения российской энергии. Хотя Венгрия — не единственная страна... Словакии также предлагается частичное освобождение от запрета на нефть, Германия долгое время скептически относилась к этому... Непреклонный отказ от санкций в отношении нефти и газа, который венгерские правительственные чиновники назвали «красной чертой», означает, что даже частичное согласие с запретом ЕС было бы значительной уступкой», — пишет издание.

Автор статьи отметил, что позиция Будапешта резко отличается от мнения многих стран Центральной Европы, что можно объяснить «отсутствием родства между венграми и Евросоюзом».

Отмечается, что в Чехии — она получает около 86% своего газа из России — в открытую говорят, что отказ от российских энергоносителей «вернет Европу в средние века».

Также глава Минэнерго Болгарии Александр Николов сообщил, что республика на следующей неделе попросит Еврокомиссию отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти.

Евросоюз введёт полное эмбарго на нефть из России через девять месяцев. Об этом газете il Messaggero сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Он предупредил, что «решение будет иметь воздействие на европейскую экономику», но «больше ударит по российской». Ранее сообщалось, что несколько стран, обеспокоенных последствиями прекращения импорта российской нефти, помешали введению самого жёсткого пакета санкций против Москвы.

«Наше предложение — ввести эмбарго в зависимости от типов нефтепродуктов, через девять месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — процитировал ТАСС Паоло Джентилони.

Еврокомиссар признал, что решение о введении эмбарго скажется на европейской экономике. Однако более серьёзный удар ждёт экономику России, добавил Джентилони.

Ранее в Австрии призывали уйти с «опасного пути» эмбарго на нефть из России. В союзе промышленников Австрии указывали, что запрет на поставку сырья и топлива спровоцирует рост цен на энергоносители и приведёт к катастрофическим последствиям.

«Секрет» писал, что исполнительная власть Евросоюза предложила самый жёсткий пакет санкций против Москвы, но несколько стран, обеспокоенных последствиями прекращения импорта российской нефти, помешали соглашению.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что ЕС собирается запретить импорт как сырой, так и очищенной российской нефти. По её словам, страны Евросоюза планируют отказаться от поставок нефти и нефтепродуктов из РФ до конца 2022 года.

Венгерский президент Янош Адер обратился к премьер-министру Виктору Орбану с просьбой сформировать новое правительство страны, об этом он сообщил на первой сессии парламента нового созыва, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала М-1. Такое решение связано с тем, что возглавляемая Орбаном партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» одержала 3 апреля убедительную победу на всеобщих выборах.

Я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства, — сказал Адер.

Ранее Орбан объявил о победе альянса «ФИДЕС» — Христианско-демократическая народная партия на парламентских выборах. Политик назвал это достижение «незабываемым».

Впоследствии Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского противником венгерской правящей партии «ФИДЕС». В чёрном списке также оказался американский миллиардер Джордж Сорос.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в список «антиукраинских пропагандистов» на сайте радикального ресурса «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ). Об этом сообщил венгерский портал Hír TV.

«Премьер-министр Виктор Орбан также был добавлен в список врагов Украины на крайне правом сайте „Миротворец“», — сообщили в СМИ.

Внесение Орбана в реестр объяснили тем, что он единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа.

Ранее в базу скандального сайта попали личные данные 313 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, сообщает RT. Списки «Миротворца» начали пополняться именами жителей Закарпатья, получивших венгерские паспорта, еще в конце сентября, отмечает издание.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе внештатного экс-советника главы украинского МВД. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, заподозренных в «агрессии» против Украины.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал внесение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в списки «Миротворца». По его словам, «Украина бесцеремонно садится на шею европейским спонсорам», но Вашингтона пока «побаивается».

Интернет-ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. Там, в частности, размещается информация о людях, которые имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают агрессию против Украины. Орбан же попал в чёрный список как «антиукраинский пропагандист».

Туда (в списки сайта «Миротворец». — NEWS.ru) попали такие лидеры, как президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан. Типа не понимают сирые своего счастья, не любят Украину в полную силу. Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте, — заявил Медведев.

Политик выразил мнение, что вскоре «украинские нацисты» будут решать, кто «войдёт в счастливое украинофильское завтра». Медведев предупредил президентов европейских государств о возможном попадании в «списки неугодных начальников» в ближайшем будущем.

Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и «отделять агнцев от козлищ». Решать, кто не войдёт в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением, — резюмировал он.

О внесении Орбана в списки «Миротворца» стало известно 2 мая. В пояснении на портале указано, что Орбан — единственный из лидеров в ЕС, который отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа.

Ранее Орбан назвал идею введения эмбарго на энергоносители «красной линией». Европейские источники утверждают, что премьер Венгрии «возглавил бунт» в ЕС, поскольку считает данную меру опасной для страны.

В базу «Миротворца» в конце января также попал президент Хорватии Зоран Миланович. Он значится там как «кремлёвский пропагандист». Перед этим хорватский лидер заявил, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории страны. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Будапешт после начала спецоперации России «почему-то считал, что может забрать часть своей территории», отметил он. Данилов подчеркнул, что после урегулирования украинского кризиса Венгрию могут ожидать последствия.

Позднее посольство Венгрии на Украине раскритиковало заявление секретаря СНБО. В дипмиссии назвали утверждения Данилова необоснованными и ложными, а также потребовали объяснений от руководства Украины.

Претензии к премьеру Венгрии

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в базе сайта «Миротворец» как один из «врагов Украины». Причина, по которой политика внесли в этот список — отказ пропускать военную помощь для Киева через территорию страны.

Также Орбану припомнили его нежелание присоединяться к европейским санкциям и отказываться от российского газа даже в долгосрочной перспективе. Создатели базы назвали Орбана «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений».

Кроме того, Орбана ранее прямо назвали врагом Украины, поскольку тот попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства непричастности Киева к событиям в украинской Буче. Информацию о массовых убийствах мирных жителей города Бучи, якобы совершенных российскими военными, в начале апреля распространили украинские власти и ряд зарубежных СМИ. Тогда Минобороны России назвало эту информацию провокацией.

В свою очередь, Орбан внес Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес», которую он возглавляет. Об этом политик заявил в своей речи после победы партии на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 3 апреля. «Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — рассказал глава венгерского правительства. Помимо украинского президента, он причислил к своим противникам ряд оппозиционных проевропейских политиков, миллиардера из США Джорджа Сороса, «бюрократов» Европейского союза (ЕС) и международные СМИ.

Лакомый кусок Украины

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал, что украинские территории выглядят «вполне лакомым куском» и для Варшавы. Он посчитал, что Польша использует антироссийскую риторику для маскировки своих планов. Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков также заявил, что под инициативой Польши отправить на Украину миротворцев НАТО может скрываться желание вернуть себе ее западные области, в частности Львов.