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46 минут назад

Матвиенко: Россия ответит на любые агрессивные намерения

Национальная Служба Новостей

Агрессивные намерения в отношении России не останутся без последствий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко: Россия ответит на любые агрессивные намерения
Фото: ТАССТАСС

Как отметила политик в своем блоге на сайте Совфеда, российские Вооруженные силы «не уступают лучшим армиям мира и даже превосходят их» в профессиональной подготовке, качестве вооружений и техники, закалке и силе духа.

«Никто не в состоянии застать нас врасплох. Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий», — указала Матвиенко.

По словам спикера СФ, об этом свидетельствует спецоперация на Украине. Матвиенко подчеркнула, что российская армия не культивирует свое превосходство над другими и не формирует «образ врага» из целых народов и стран, поэтому в ходе боевых действий старается свести к минимуму разрушения и не допустить гибели мирных граждан.

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Политик указала, что Россия не потеряла «всечеловечность души русского человека, его способность отзываться на боль каждого страдающего, о чем говорил наш великий писатель Федор Достоевский». При этом коллективный Запад, по словам Матвиенко, фактически отказался от наследия своих гуманистов, которые говорили о доброте, любви ко всем людям и человечеству.

«Остается надеяться, что все же Европа обретет новых гуманистов. И для этого не потребуется очередная мировая бойня», — заключила спикер СФ.

Ранее Матвиенко заявила, что Западу нет дела до Украины, и партнеры Киева намерены «воевать до последнего украинца», пишет РИА ФАН.

Политика,Федор Достоевский,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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