Володин: Европейское единство терпит крах

Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза, в том числе он намерен отменить принцип солидарного принятия важнейших решений, написал политик. По его словам, это означает отказ от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться, полагает Володин. Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе, обратил внимание спикер.

«Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа», — написал председатель Госдумы.

Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы — их государства окончательно потеряют суверенитет, отметил политик.

«Возникает вопрос: кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учёта их мнения?» — задался вопросом спикер.