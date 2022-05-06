Дипломаты РФ дали Вашингтону рекомендации по оружию

Властям США следует уничтожить свое химическое оружие, сообщают «Известия» со ссылкой на рекомендацию российских послов в Вашингтоне.

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«Местные СМИ продолжают повторять одиозные обвинения администрации в адрес нашей страны за якобы нарушение химконвенции. Вслед за чиновниками журналисты также бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия и планах применить его на Украине», — говорится в тексте сообщения дипломатов.

Как напомнили послы, Россия уничтожила свое химическое оружие еще в 2017 году, что было подтверждено со стороны Организации по запрещению химического оружия.

По данным российского посольства, в настоящее время США — единственная страна-участница Конвенции о запрещении химоружия, которая не избавилась от запасов боевых отравляющих веществ. Дипломаты также призвали американскую общественность задуматься, зачем Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала химического оружия.