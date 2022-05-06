Посольство РФ прокомментировало видеоролик США о разгроме гитлеровцев

"Вызывает негодование стремление Госдепартамента в канун святого праздника Дня Победы поставить на одну доску противостояние с нацистской Германией и свою нынешнюю беспрецедентную антироссийскую кампанию. Предпринимаемые Соединенными Штатами попытки "отменить" Россию есть не что иное, как очевидное проявление ксенофобии, в борьбе с которой мир объединил усилия восемь десятилетий назад", - добавили в посольстве.