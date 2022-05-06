Посольство РФ прокомментировало видеоролик США о разгроме гитлеровцев

Госдепартамент США в опубликованном в соцсетях видеоролике умышленно замалчивает ключевую роль СССР в разгроме гитлеровцев и освобождении Европы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии посольства РФ в Вашингтоне.
"Обратили внимание на опубликованный Госдепартаментом в соцсетях видеоролик, искажающий правду о победе во Второй мировой войне. Возмущает умышленное замалчивание американскими дипломатами ключевой роли СССР в разгроме гитлеровцев и освобождении Европы от коричневой чумы", - отметили российские дипломаты в своем телеграм-канале.
"Вызывает негодование стремление Госдепартамента в канун святого праздника Дня Победы поставить на одну доску противостояние с нацистской Германией и свою нынешнюю беспрецедентную антироссийскую кампанию. Предпринимаемые Соединенными Штатами попытки "отменить" Россию есть не что иное, как очевидное проявление ксенофобии, в борьбе с которой мир объединил усилия восемь десятилетий назад", - добавили в посольстве.