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12 минут назад

Россия не провоцировала продовольственный кризис в мире, заявил Антонов

Елена Прошина

Российские власти опровергают обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире, сказано в Telegram-канале российской дипмиссии в США со ссылкой на посла Анатолия Антонова.

Россия парировала обвинения в продовольственном кризисе в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, к ограничению экспортных возможностей привели западные санкции. Обвинения в адрес Москвы в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса «крайне деструктивны».

«Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — отметил дипломат.

Он отметил, что «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Российская Федерация продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей».

«Американцы в очередной раз передергивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников», — заявил Антонов.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов сообщил, что инфляция в США бьет рекорды и уже достигла максимальных уровней за последние несколько десятилетий. Обуздать ее пока не могут даже меры Федрезерва, которые представляются общественности, как радикальные, но на деле выглядят недостаточными и запоздалыми.

Политика,Сергей Суверов,Анатолий Антонов,ФРС,
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