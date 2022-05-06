Россия парировала обвинения в продовольственном кризисе в мире

Российские власти опровергают обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире, сказано в Telegram-канале российской дипмиссии в США со ссылкой на посла Анатолия Антонова.

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По его словам, к ограничению экспортных возможностей привели западные санкции. Обвинения в адрес Москвы в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса «крайне деструктивны».

«Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — отметил дипломат.

Он отметил, что «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Российская Федерация продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей».

«Американцы в очередной раз передергивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников», — заявил Антонов.