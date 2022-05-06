"Россия открывает гумкоридоры с «Азовстали» и без призывов ООН"

"Создается впечатление, что Киеву и ООН удалось "уломать" Москву открыть гумкоридор для эвакуации мирных жителей из "Азовстали". Но гумкоридоры там российская сторона открывает регулярно. Открыты они, кстати сказать, и сегодня", - подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН (цитата по РИА Новости).