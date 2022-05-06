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24 минуты назад

Небензя: РФ и без призывов ООН регулярно открывает гумкоридоры с "Азовстали"

Российская Газетаиещё 2

Постпред России в ООН Василий Небензя прокомментировал слова заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, объявившего о начале очередной эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и с "Азовстали".

"Россия открывает гумкоридоры с «Азовстали» и без призывов ООН"
Фото: ТАССТАСС

По словам Небензи, западные СМИ рассказали о поездке генсекретаря ООН в Россию и на Украину в абсолютно извращенном ключе.

Путин заявил о нецелесообразности штурма "Азовстали" в Мариуполе

"Создается впечатление, что Киеву и ООН удалось "уломать" Москву открыть гумкоридор для эвакуации мирных жителей из "Азовстали". Но гумкоридоры там российская сторона открывает регулярно. Открыты они, кстати сказать, и сегодня", - подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что 5 мая Вооруженные силы России и формирования ДНР прекратили любые боевые действия, чтобы персонал "Азовстали", а также женщины и дети могли покинуть территорию комбината. Гуманитарный коридор открыт до 8 мая.

Политика,Мартин Гриффитс,Василий Небензя,Владимир Путин,Совбез ООН,ООН,
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