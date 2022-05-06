Небензя: Запад давно готовился к экономической войне против РФ

Ситуация вокруг Украины позволила западным странам запустить давно подготовленный маховик экономических репрессий против России, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю, который выступил на заседании Совета Безопасности организации.
«Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, сегодня ведется в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того», — сказал Небензя.
«Помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к СВО [специальной военной операции] не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму $300 млрд. О каком международном праве вы тогда говорите?», — отметил постпред.
Он подчеркнул, что у России немало вопросов к односторонним оценкам по Украине верховного комиссара ООН по правам человека.
Ранее глава китайской дипломатии Ван И заявил, что власти КНР считают, что утрата баланса в европейской безопасности стала первопричиной кризиса вокруг Украины.
«Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе», — заявил глава МИД КНР.
Министр иностранных дел Китая добавил, что недопустимо, с одной стороны, заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров, и одновременно с этим вводить бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий.