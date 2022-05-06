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33 минуты назад

МИД РФ: Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине

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Применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

МИД РФ: Россия не намерена применять ядерное оружие в спецоперации на Украине

"Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине", - сказал он.

Зайцев также подчеркнул, что от Запада и Украины можно ожидать каких угодно провокаций.

"Нам приходится быть готовыми к любому развитию событий в медиаполе и непосредственно на земле", - добавил он.

"Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана", - указал Зайцев.

Политика,Алексей Зайцев,МИД России,
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