МИД РФ: Россия не намерена применять ядерное оружие в спецоперации на Украине

Применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине", - сказал он.
Зайцев также подчеркнул, что от Запада и Украины можно ожидать каких угодно провокаций.
"Нам приходится быть готовыми к любому развитию событий в медиаполе и непосредственно на земле", - добавил он.
"Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана", - указал Зайцев.