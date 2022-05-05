"Вы видите сегодня процессы, которые происходят на западной части Украины. Много людей получили паспорта граждан Польши, Венгрии, карту поляка. Какие они решения примут? Может быть, тоже захотят жить в составе других государств, а не в Украине? Потому что здесь этот вопрос уже лежит в плоскости принятия решения людей", - резюмировал Володин.