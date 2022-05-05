Жителям Украины самим предстоит решать вопрос о том, в каких границах останется эта страна. Об этом в четверг в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что Донецкая и Луганская народные республики уже вышли из состава Украины, а в западных регионах многие люди получили паспорта Польши и Венгрии.
Политик подчеркнул, что сейчас России надо завершить специальную операцию. По его словам, "необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным", с внеблоковым и безъядерным статусом.
"Это уже решать самой Украине и ее гражданам", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в каких границах должна существовать Украина.
"Вот в 2014 году произошел государственный переворот. Кровавый переворот в Украине. Следствие этого переворота - Крым отсоединился от Украины. Граждане в соответствии с международными всеми требованиями и нормами приняли для себя решение жить в составе Российской Федерации", - напомнил спикер.
Кроме этого, "Донецкая и Луганская народные республики приняли решение выйти из состава Украины и стать самостоятельными", добавил он.
"Вы видите сегодня процессы, которые происходят на западной части Украины. Много людей получили паспорта граждан Польши, Венгрии, карту поляка. Какие они решения примут? Может быть, тоже захотят жить в составе других государств, а не в Украине? Потому что здесь этот вопрос уже лежит в плоскости принятия решения людей", - резюмировал Володин.