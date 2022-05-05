Япония вводит еще один пакет санкций против России

Правительство Японии приняло решение ввести дополнительные санкции в отношении России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава японского правительства Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Фото: Reuters Reuters

Так страна собирается заморозить активы примерно 140 физических лиц и расширить запрет на поставки различной продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом.

Также Япония расширит список российский банков, которые находятся под ограничениями. Кроме того, Япония дополнит список запрещенных к импорту в РФ передовых технологий — в частности, страна вводит эмбарго на поставки квантовых компьютеров.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это страны ЕС, США и их союзники начали вводить против РФ различные санкции.