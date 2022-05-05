Путин раскритиковал качество информации в «Википедии»

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время очень востребованной является талантливо поданная «объективная, важная, глубокая информация», сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем российский лидер отметил, что «талантливые люди и профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, как энциклопедия, только вживую».

«Одной «Википедией» невозможно пользоваться». Мы сами знаем качество этой информации», - подчеркнул глава государства.

Древаль, в свою очередь, ответил, что в рамках «Знания» формируется альтернативная «Википедии» база знаний «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».