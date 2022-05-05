Слуцкий рассказал о ходе переговоров с Киевом

"Стараемся делать все возможное не только в плане поддержки специальной военной операции. Я являюсь одним из четырех переговорщиков с российской стороны, правда переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно", - сказал Слуцкий на встрече в госпитале с ранеными участниками специальной военной операции России на Украине.