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1 час назад

Слуцкий: Киев на переговорах "откатывает обратно" после достижения договоренностей

ТАСС

Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, один из участников переговоров с Украиной Леонид Слуцкий заявил в четверг, что переговоры идут тяжело, а представители Киева "откатывают обратно" после достижения договоренностей.

Слуцкий рассказал о ходе переговоров с Киевом
Фото: ТАССТАСС

"Стараемся делать все возможное не только в плане поддержки специальной военной операции. Я являюсь одним из четырех переговорщиков с российской стороны, правда переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно", - сказал Слуцкий на встрече в госпитале с ранеными участниками специальной военной операции России на Украине.

Политика,ЛДПР,Госдума,
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