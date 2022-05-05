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38 минут назад

Россия вышлет семь дипломатов Дании

Елена Прошина

Москва в качестве ответных мер объявила персонами нон грата семь сотрудников посольства Дании в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Россия вышлет семь дипломатов Дании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Посол Дании в Москве Карстен Сёндергорд был вызван в российское дипведомство, где ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением 15 российских дипломатов в стране персонами нон грата.

«Послу [Дании] объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены персонами нон грата», - говорится в сообщении МИД.

Сотрудники посольства должны покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Кроме того, было отказано в визе дипломату датской дипмиссии. В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее.

Министерство подчеркнуло, что откровенно антироссийская политика Копенгагена наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил о поддержке нового пакета санкций против России. Шестой пакет включает отложенный запрет на экспорт в Евросоюз сырой нефти и нефтепродуктов, который может быть введен в действие в конце этого или начале следующего года.

Политика,МИД России,ЕС,
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