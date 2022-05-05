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1 час назад

Песков: военным РФ известно, что Запад на постоянной основе передает разведданные ВСУ

ТАССиещё 7

Российские военные знают, что США, Великобритания и НАТО на постоянной основе передают разведданные украинским военным, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам [ВСУ]. Это хорошо известно", - прокомментировал представитель Кремля публикацию газеты The New York Times о том, что Вашингтон передал Киеву сведения разведки, которые использовались ВСУ при нанесении ударов по российским позициям.

По словам пресс-секретаря президента РФ, вкупе с потоками оружия, которые эти же страны и Североатлантический альянс направляют на Украину, это "действия, которые не способствуют быстрому завершению операции".

"Но в то же время [такие действия] не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции", - подчеркнул он.

В России отреагировали на сообщения о гибели военных из-за разведданных США

В ответ на уточняющий вопрос, какие специальные меры реагирования могут быть приняты в ответ на передачу ВСУ разведданных, Песков заверил, что "российские военные делают все, что необходимо в этой ситуации".

По данным собеседников The New York Times, США тайно передают Украине информацию о происходящем на поле боя "в режиме реального времени", эти сведения также включают информацию о предполагаемых передвижениях российских военных. Кроме того, Вашингтон сосредоточился на передаче данных о местоположении мобильных штабов российских войск. Источники газеты утверждают, что в результате таких ударов погибли офицеры РФ, но не называют точного числа жертв.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,НАТО,
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