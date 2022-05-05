Российские военные знают, что США, Великобритания и НАТО на постоянной основе передают разведданные украинским военным, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам [ВСУ]. Это хорошо известно", - прокомментировал представитель Кремля публикацию газеты The New York Times о том, что Вашингтон передал Киеву сведения разведки, которые использовались ВСУ при нанесении ударов по российским позициям.

По словам пресс-секретаря президента РФ, вкупе с потоками оружия, которые эти же страны и Североатлантический альянс направляют на Украину, это "действия, которые не способствуют быстрому завершению операции".

"Но в то же время [такие действия] не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции", - подчеркнул он.

В ответ на уточняющий вопрос, какие специальные меры реагирования могут быть приняты в ответ на передачу ВСУ разведданных, Песков заверил, что "российские военные делают все, что необходимо в этой ситуации".