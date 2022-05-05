Слуцкий: украинцы «откатывают обратно» договоренности

Депутат Госдумы, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Слуцкого, переговоры идут тяжело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 мая заявил, что динамики на российско-украинских переговорах нет - «скорее, наоборот». Он заявил, что украинские переговорщики меняют свою позицию каждый день.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров с Россией, если в украинских регионах пройдут референдумы по новым республикам.

Также Зеленский говорил о возможном выходе из переговоров, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные.

Позже Зеленский назвал риски прекращения переговоров очень высокими и заявил, что для решения важных вопросов требуются прямые переговоры президентов РФ и Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не потерпит ультиматумов. Он отмечал, что Москва до сих пор не получила ответов украинской стороны на российские предложения по мирному договору.