Россия высылает семь дипломатов Дании

"Послу [Дании] объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии", - сообщили в министерстве.