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18 минут назад

Россия высылает семь дипломатов Дании

ТАСС

Москва в связи с высылкой российских дипломатов из Дании объявила персонами нон грата семерых сотрудников посольства королевства в России. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Россия высылает семь дипломатов Дании
Фото: ТАССТАСС

"Послу [Дании] объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее.

Политика,МИД России,
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