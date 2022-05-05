Россия высылает семь дипломатов Дании

Москва в связи с высылкой российских дипломатов из Дании объявила персонами нон грата семерых сотрудников посольства королевства в России. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.
"Послу [Дании] объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии", - сообщили в министерстве.
В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее.