Захарова призвала британских журналистов «паковать чемоданы»

МИД России может ввести ответные санкции в отношении британских журналистов, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Соловьев Live» поинтересовался у Захаровой, не пора ли британским журналистам «паковать чемоданы» после того, как Лондон ввел санкции против ряда российских СМИ и журналистов.
«Давно пора», - сказала Захарова, добавив, что российский МИД «был очень терпелив».
Накануне форин-офис Великобритании сообщил, что в стране вводятся санкции в отношении «стратегических пропагандистских организаций»: телекомпании ВГТРК, информационного агентства «ИнфоРос», сайта SouthFront, онлайн-журнала «Фонд стратегической культуры». Под санкции также попали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, корреспондент «КП» Дмитрий Стешин, глава английской редакции RT Брайан Макдоналд, телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-Заде и ведущий Первого канала Михаил Леонтьев.
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.