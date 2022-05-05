В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
38 минут назад

Захарова призвала британских журналистов «паковать чемоданы»

Вероника Полынина

МИД России может ввести ответные санкции в отношении британских журналистов, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова призвала британских журналистов «паковать чемоданы»
Фото: ТАССТАСС

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Соловьев Live» поинтересовался у Захаровой, не пора ли британским журналистам «паковать чемоданы» после того, как Лондон ввел санкции против ряда российских СМИ и журналистов.

«Давно пора», - сказала Захарова, добавив, что российский МИД «был очень терпелив».

Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО превратит их в пространство противостояния с Россией

Накануне форин-офис Великобритании сообщил, что в стране вводятся санкции в отношении «стратегических пропагандистских организаций»: телекомпании ВГТРК, информационного агентства «ИнфоРос», сайта SouthFront, онлайн-журнала «Фонд стратегической культуры». Под санкции также попали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, корреспондент «КП» Дмитрий Стешин, глава английской редакции RT Брайан Макдоналд, телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-Заде и ведущий Первого канала Михаил Леонтьев.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

Политика,Евгений Поддубный,Мария Захарова,Владимир Соловьев,Михаил Леонтьев,МИД России,НАТО,Первый канал,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители