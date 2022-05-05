Совбез России: Запад не смог посеять смуту в российском обществе

По его мнению США и их союзники не могут понять глубокую суть русской души и преимущество наших принципов и взглядов. Запад, по его мнению, ошибся с оценкой российского общества в виду своего искривленного взгляда на ценности, духовность и мораль, с его пропагандой однополых браков, неуважением, государству и обществу, к памяти старших поколений, помешательством на деньгах. В то же время, как отметил помощник секретаря Совбеза РФ, годы испытаний всегда сплачивали народ нашей страны. И во время Великой Отечественной войны, и в годы послевоенного возрождения, в ходе строительства крупных заводов, ГЭС и освоения целинных земель. Он также напомнил, как во время проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе "все общество объединилось вокруг президента и армии".