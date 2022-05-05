Сенаторы РФ будут наблюдать за выборами президента Южной Осетии

Российские сенаторы будут участвовать в наблюдении за вторым туром выборов президента Южной Осетии, который состоится 8 мая. Об этом говорится на официальном сайте Совфеда.

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"Сенаторы Российской Федерации примут участие в наблюдении за проведением второго тура выборов президента Республики Южная Осетия. Возглавит делегацию член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков", - говорится в сообщении на сайте.

В состав наблюдателей также входят заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова и член комитета СФ по обороне и безопасности Крым Казаноков.