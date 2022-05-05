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1 час назад

Сенаторы РФ примут участие в наблюдении за вторым туром выборов президента Южной Осетии

ТАСС

Российские сенаторы будут участвовать в наблюдении за вторым туром выборов президента Южной Осетии, который состоится 8 мая. Об этом говорится на официальном сайте Совфеда.

Сенаторы РФ будут наблюдать за выборами президента Южной Осетии
Фото: ТАССТАСС

"Сенаторы Российской Федерации примут участие в наблюдении за проведением второго тура выборов президента Республики Южная Осетия. Возглавит делегацию член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков", - говорится в сообщении на сайте.

В состав наблюдателей также входят заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова и член комитета СФ по обороне и безопасности Крым Казаноков.

Во второй тур президентских выборов в Южной Осетии вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.

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