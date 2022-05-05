Володин сравнил украинских боевиков на «Азовстали» с террористами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает действия украинских боевиков на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, предложивших обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, типичным поведением террористов.
"Как стало известно, боевики в "Азовстали" предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты. Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем - прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь - хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг. Преследуя лишь одну цель - спасение собственной шкуры. Типичное поведение террористов", - написал Володин в своем Telegram-канале в четверг.
Как отметил Володин, хуже "могло быть только людоедство - съесть заложников".
"Вот вам наглядный пример, кто такие нацисты и почему с ними необходимо бороться", - добавил спикер Госдумы.
4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру "Азовстали", ВС России продолжает попытки убедить их сложить оружие и выпустить мирных жителей. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска не штурмуют территорию "Азовстали", но подавляют попытки блокированных там боевиков выйти на огневые точки.
21 апреля президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны "Азовстали" в Мариуполе и приказал его отменить. При этом он поручил военным заблокировать промзону так, "чтобы муха не пролетела".