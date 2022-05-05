Володин сравнил украинских боевиков на «Азовстали» с террористами

"Как стало известно, боевики в "Азовстали" предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты. Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем - прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь - хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг. Преследуя лишь одну цель - спасение собственной шкуры. Типичное поведение террористов", - написал Володин в своем Telegram-канале в четверг.