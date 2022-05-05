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9 минут назад

В МИД РФ 5 мая пройдут переговоры с делегацией ХАМАС

ТАСС

Россия проведет в четверг запланированные консультации с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

МИД России проведет в четверг переговоры с движением ХАМАС
Фото: ТАССТАСС

"Они сегодня планируются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее новостной портал Donia Al-Watan сообщил, что эмиссары палестинского движения ХАМАС прибыли 3 мая в Москву, где намерены провести серию встреч с российскими официальными лицами. В частности, в делегацию вошли замглавы Политбюро ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук и еще двое представителей его руководства Фатхи Хамад и Хусам Бадран. Как отмечает издание, на переговорах в российской столице они планируют обсудить ситуацию вокруг Иерусалима, палестинское досье в целом и отношения с РФ.

В прошлый раз делегация движения посещала Москву в конце декабря прошлого года.

Политика,Михаил Богданов,МИД России,Хамас,
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