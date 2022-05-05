МИД России проведет в четверг переговоры с движением ХАМАС

Россия проведет в четверг запланированные консультации с палестинским движением ХАМАС . Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов .

Ранее новостной портал Donia Al-Watan сообщил, что эмиссары палестинского движения ХАМАС прибыли 3 мая в Москву, где намерены провести серию встреч с российскими официальными лицами. В частности, в делегацию вошли замглавы Политбюро ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук и еще двое представителей его руководства Фатхи Хамад и Хусам Бадран. Как отмечает издание, на переговорах в российской столице они планируют обсудить ситуацию вокруг Иерусалима, палестинское досье в целом и отношения с РФ.