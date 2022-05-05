Лавров рассказал об интересах России в отношениях с Центральной Азией

Россия заинтересована в поддержании добрых и конструктивных отношений со всеми государствами, но в первую очередь с соседними странами. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованной в четверг в "Российской газете" по случаю 30-летия установления дипотношений с государствами Центральной Азии.

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"Как и любой ответственный член международного сообщества, Россия заинтересована в благожелательном внешнем окружении, поддержании добрососедства и конструктивного взаимодействия со всеми, но прежде всего сопредельными и соседними государствами. В этой связи не может не радовать, что со всеми странами Центральной Азии нас связывают отношения стратегического партнерства, а с большинством - союзничества", - отметил министр.

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Лавров обратил внимание, что по случаю 30-летия дипотношений Москва реализует насыщенную программу мероприятий со странами Центральной Азии.

"За прошедшие годы мы прошли большой путь. В совместной работе всегда опирались на объединяющие наши народы исторические узы дружбы, богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения", - добавил он.

По словам главы МИД РФ, торгово-экономические отношения со странами Центральной Азии динамично развиваются вне зависимости от "колебаний геополитической конъюнктуры".

"Растет товарооборот практически со всеми государствами региона, - подчеркнул Лавров. - Его структуру, помимо сырьевых позиций, формируют промышленные товары, сельхозпродукция, продукты химии, нефтехимии, фармацевтики, металлургии, автомобиле- и машиностроения".

"Только за период 2010-2021 гг. объем накопленных российских инвестиций составил порядка 30,5 млрд долларов. В центральноазиатских странах функционирует более 10 тыс. российских и совместных предприятий, создающих 900 тыс. рабочих мест", - констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Выгоды внутри ЕАЭС

Лавров заявил, что рост взаимной торговли, снятие барьеров на пути перемещения товаров, капиталов и услуг и другие осязаемые выгоды для участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обусловливают привлекательность соответствующего объединения для стран Центральноазиатского региона. Глава дипведомтсва указал, что в настоящее время в число стран ЕАЭС входят два центральноазиатских государства - Казахстан и Киргизия.

"С 2020 года в работе союза участвует Узбекистан в качестве наблюдателя. Интерес к деятельности объединения проявляют Таджикистан и Туркменистан, - отметил министр. - Исходим из того, что расширению практической кооперации призваны способствовать и набирающие обороты процессы евразийской интеграции".

Лавров подчеркнул, что привлекательность ЕАЭС обусловлена "осязаемыми выгодами для его участников".

"Включая рост взаимной торговли, снятие барьеров на пути перемещения товаров, капиталов, услуг, трудовых ресурсов, - продолжи он. - В рамках Союза обеспечивается проведение скоординированной, согласованной и единой политики в ключевых отраслях экономики, ведутся работы над созданием общего рынка электроэнергетики, нефти и газа".

Арена для геополитической борьбы

Лавров заявил, что Россия в отличие от Запада не рассматривает Центральную Азию в качестве региона для геополитического противостояния.

"В отличие от некоторых стран Запада Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства в духе колониальной концепции "Большой игры". В этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии", - отметил министр.

Лавров добавил, что отношения РФ со странами региона характеризуются как гармоничные, равноправные и взаимовыгодные, а также представляют собой "яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке". По его словам, Москва и ее центральноазиатские партнеры сохраняют обоюдный настрой "на расширение и углубление взаимообогащающего" сотрудничества.