В настоящий момент идет восстановление грузового и пассажирского сообщения с освобожденными регионами, указал чиновник. Российские военные в ходе проведения специи операции взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В этих регионах сформированы военно-гражданские администрации.

Ранее в Крыму объявили вознаграждение за поимку организаторов водной блокады. В мае 2014 украинские власти перекрыли воду, поступавшую на полуостров из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Из-за случившихся засух, в 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Но летом 2021 года прошли обильные ливни и ситуация разрешилась. При проведении военной спецоперации российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области. 3 марта днепровская вода самотеком поступила в Северо-Крымский канал.