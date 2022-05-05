В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
24 минуты назад

В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады полуострова

Газета.Ruиещё 3

Транспортной блокады полуострова со стороны Украины больше не существует, указал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в интервью РИА "Новости".

Власти Крыма: украинская транспортная блокада прорвана
Фото: ТАССТАСС

В настоящий момент идет восстановление грузового и пассажирского сообщения с освобожденными регионами, указал чиновник. Российские военные в ходе проведения специи операции взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В этих регионах сформированы военно-гражданские администрации.

"Устроенная украинскими военными транспортная блокада Крыма осталась в прошлом. Сейчас идет процесс восстановления пассажирского и грузового сообщения", - заключил Крючков.

Ранее в Крыму объявили вознаграждение за поимку организаторов водной блокады. В мае 2014 украинские власти перекрыли воду, поступавшую на полуостров из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Из-за случившихся засух, в 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Но летом 2021 года прошли обильные ливни и ситуация разрешилась. При проведении военной спецоперации российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области. 3 марта днепровская вода самотеком поступила в Северо-Крымский канал.

Политика,Олег Крючков,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители