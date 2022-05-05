Движущиеся к границам эшелоны военной техники в Финляндии сняли на видео

Военные Финляндии опровергли информацию о переброске танков к границе с Россией. Видео с перевозкой техники с помощью железной дороги появилось в telegram-канале «RT на русском».

Сообщается, что в СМИ появилась информация о том, что по Финляндии к границе с Россией движется эшелон военной техники.

«Перемещение техники связано с армейскими механизированными учениями Arrow 22... в Ниинисало и Сякуля (район на противоположной от РФ стороне Финляндии, ближе к границе со Швецией)», — цитирует РИА Новости заявление.