Правящим кругам Америки следует направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в США. Так в посольстве России ответили на заявления американских официальных лиц о возможных планах по усилению санкций против РФ.

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По словам дипломатов, чиновники США признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива. "Призываем американских коллег отказаться от подобного контрпродуктивного курса, меры давления не достигнут своих целей", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости финансового сектора и экономики РФ. Это признали и эксперты западных стран. В посольстве подчеркивают, что Россия выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине.