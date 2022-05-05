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41 минуту назад

Посольство РФ призвало США отказаться от санкций и заняться внутренними проблемами

Российская Газетаиещё 3

Правящим кругам Америки следует направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в США. Так в посольстве России ответили на заявления американских официальных лиц о возможных планах по усилению санкций против РФ.

Посольство РФ обратилось к США с призывом
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломатов, чиновники США признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива. "Призываем американских коллег отказаться от подобного контрпродуктивного курса, меры давления не достигнут своих целей", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости финансового сектора и экономики РФ. Это признали и эксперты западных стран. В посольстве подчеркивают, что Россия выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

США и другие западные страны оказались в западне после введения против России экономических санкций. Об этом пишет американское издание The Hill. Антироссийские рестрикции спровоцировали рост цен на нефть и газ, что позволило Москве увеличить доходы от продажи энергоресурсов даже на фоне падения общих объемов их поставок за рубеж. Другим парадоксом, по словам издания, стало укрепление курса рубля вопреки тому, что Россию фактически отрезали от международных финансовых потоков.

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