Пушилин раскрыл детали визита Кириенко и Турчака на Донбасс

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— В Мариуполе — завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, посещение ветеранов Великой Отечественной войны, — рассказал он.

По словам Пушилина, Кириенко с Турчаком также посетили химико-металлургический завод в поселке городского типа Донской. Этот завод запустился первым на освобожденной территории Донбасса.

Глава республики подчеркнул, что в каждом из посещенных мест проходило общение с жителями Донбасса. Все они, утверждает Пушилин, выразили надежду, что «Россия вернулась сюда навсегда».

До этого телеведущий Владимир Соловьев посетил Мариуполь вместе с Пушилиным. Сам телеведущий отметил, что все подробности о его посещении Мариуполя он расскажет в следующем эфире передачи.