В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
37 минут назад

Россия отказалась от встречи СБ ООН с комитетом ЕС из-за русофобии

Елена Прошина

РФ не стала принимать участие в неформальной встрече членов СБ ООН с Комитетом ЕС по политике и безопасности из-за русофобской политики Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый зампреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

Россия отказалась от встречи СБ ООН с комитетом ЕС из-за русофобии
Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что решение приняли в «свете явно враждебной и русофобской политики ЕС, который активно пытается потушить пожар украинского кризиса, подливая в него бензин».

«Другого правдоподобного объяснения открытой воинственности нынешних лидеров Евросоюза, которые не только продвигают безоглядную антироссийскую повестку, но и активно занимаются поставками оружия на Украину, нет», — добавил Полянский.

Также он указал, что политика ЕС во многом спровоцировала начало украинского кризиса в 2014 году и усугубила его. Кроме того, по словам Полянского,

«у Евросоюза нет собственной внешней политики и стратегии, они просто подчиняются США, когда Вашингтон свистнет».

Политика,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители