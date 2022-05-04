Россия отказалась от встречи СБ ООН с комитетом ЕС из-за русофобии

РФ не стала принимать участие в неформальной встрече членов СБ ООН с Комитетом ЕС по политике и безопасности из-за русофобской политики Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый зампреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что решение приняли в «свете явно враждебной и русофобской политики ЕС, который активно пытается потушить пожар украинского кризиса, подливая в него бензин».

«Другого правдоподобного объяснения открытой воинственности нынешних лидеров Евросоюза, которые не только продвигают безоглядную антироссийскую повестку, но и активно занимаются поставками оружия на Украину, нет», — добавил Полянский.

Также он указал, что политика ЕС во многом спровоцировала начало украинского кризиса в 2014 году и усугубила его. Кроме того, по словам Полянского,