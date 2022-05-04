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1 час назад

Россия отказалась от встречи СБ ООН с комитетом ЕС из-за русофобии

Lenta.ruиещё 1

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия отказалась от встречи членов Совета безопасности (СБ) ООН с комитетом Евросоюза (ЕС) по политике и безопасности.

Россия отказалась от встречи СБ ООН с комитетом ЕС
Фото: ТАССТАСС

По его словам, такое решение было принято из-за враждебной и русофобской политики Евросоюза, «который активно пытается "потушить" пожар украинского кризиса, подливая в него бензин».

«Другого правдоподобного объяснения открытой воинственности нынешних лидеров ЕС, которые не только продвигают безоглядную антироссийскую повестку, но и активно занимаются поставками оружия на Украину, нет», — заявил он.

США сорвали участие российской делегации в работе комитета ООН

Полянский отметил, что политикой Европейского союзом во многом было спровоцировано начало украинского кризиса в 2014 году. Он добавил, что ЕС восемь лет игнорировал войну в Донбассе.

По его мнению, у Евросоюза больше нет собственной внешней политики или стратегии.

«Единственное, что он может сделать, - это подчиниться США, когда Вашингтон свистнет», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выражал опасение, что США и другие западные страны пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН путем передачи его прерогатив СБ ООН в Генеральную Ассамблею, «где путем выкручивания рук, шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, (...) они получают вымученное, насильственно достигнутое большинство».

Политика,Дмитрий Полянский,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,Генассамблея ООН,ООН,ЕС,
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