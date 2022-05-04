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19 минут назад

В Госдуме допустили появление в Донбассе улиц имени Жириновского

Deita.ru

Жители Донбасса могут увековечить имя либерал-демократа Владимира Жириновского. Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко предположил, что в республиках назовут улицы в память о нем, пишет РИА ФАН.

В Госдуме допустили появление в Донбассе улиц имени Жириновского
Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Либерально-демократическая партия РФ предложила назвать в честь своего лидера улицы в крупных российских городах. Также политики хотят поставить памятник Жириновскому.

"Решение, связанное с наименованием объектов географических, вопрос местного самоуправления. Он много раз выступал в защиту Донбасса, много раз там бывал, его там очень хорошо знают", - сказал Диденко в комментарии URA.RU.

Владимир Жириновский умер 6 апреля. Это произошло после долгой и тяжелой болезни.

Политика,Алексей Диденко,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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