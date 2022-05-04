В Госдуме допустили появление в Донбассе улиц имени Жириновского

Жители Донбасса могут увековечить имя либерал-демократа Владимира Жириновского. Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко предположил, что в республиках назовут улицы в память о нем, пишет РИА ФАН.
Ранее Либерально-демократическая партия РФ предложила назвать в честь своего лидера улицы в крупных российских городах. Также политики хотят поставить памятник Жириновскому.
"Решение, связанное с наименованием объектов географических, вопрос местного самоуправления. Он много раз выступал в защиту Донбасса, много раз там бывал, его там очень хорошо знают", - сказал Диденко в комментарии URA.RU.
Владимир Жириновский умер 6 апреля. Это произошло после долгой и тяжелой болезни.