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58 минут назад

Захарова рассказала о новых территориальных реалиях на Украине

Lenta.ruиещё 2

Международному сообществу и в частности Украине следует признать сложившиеся территориальные реалии — независимость ДНР и ЛНР, а также возвращение Крыма в состав России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью испанской газете ABC, ее цитаты опубликованы на официальном сайте ведомства.

Захарова рассказала о новых территориальных реалиях на Украине
Фото: РИА Новости РИА Новости

«[Эти новые реалии] возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путем неонацистского госпереворота в 2014 году. Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами. Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН», — рассказала представитель о необходимости принять реальное положение вещей.

Ранее Захарова призвала перестать ориентироваться на заявления Украины о ходе переговоров с Россией, поскольку та «просит одно, а потом от этого отказывается».

«Слушать их и комментировать каждый день никто не будет. Есть ситуация на земле, ею занимаются. Но мы это знаем: сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то не додали», — возмутилась Захарова, подчеркнув, что это «классическое поведение» Киева.

Политика,Мария Захарова,ООН,
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