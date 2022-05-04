Захарова рассказала о новых территориальных реалиях на Украине

«Слушать их и комментировать каждый день никто не будет. Есть ситуация на земле, ею занимаются. Но мы это знаем: сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то не додали», — возмутилась Захарова, подчеркнув, что это «классическое поведение» Киева.